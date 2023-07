ZOMERREEKS Hoe zou het zijn met...?



ZOMERREEKS Hoe zou het zijn met...?

IVan Houthalens synthesizerfenomeen Mario Mathy, over TMF-presentator VJ Olli tot komisch rijschoolduo Johnny en Jozef. In ‘Hoe zou het nog zijn met…?’ praten we tien afleveringen lang bij met Limburgers die jaren geleden volop in de belangstelling stonden.

Benieuwd naar deze zomerreeks? Lees vanaf 24 juli gratis in de HBVL-nieuwsapp.