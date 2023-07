ZOMERREEKS De zomermoorden



ZOMERREEKS De zomermoorden

In de reeks ‘Zomermoorden’ brengen we een aantal oude moorden die ooit tijdens een zomer gepleegd zijn in Limburg opnieuw onder de aandacht. We reconstrueren de moorden aan de hand van getuigen van destijds. Zo blikken we onder meer terug op de Satanmoord, één van de gruwelijkste moorden ooit gepleegd in Limburg. Ook een onopgeloste moord in Hasselt komt aan bod.

Benieuwd naar deze zomerreeks? Lees het vanaf 17 juli gratis in de HBVL-nieuwsapp.