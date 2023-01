Win een vegan etentje in Limburg en ontdek gratis vegan recepten

Doe je dit jaar mee met Veganuary? In de HBVL-app geven we je gratis vegan recepten en kan je een etentje winnen in een Limburgse vegan restaurant. Download de HBVL-app en doe inspiratie op voor Veganuary.

Meespelen aan de wedstrijd kan in de HBVL-nieuwsapp van 13/01/2023-20/01/2023. Zo maak je elk uur kans op een vegan etentje in Limburg.