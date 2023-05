GRATIS IN DE APP Kersenboom artikels

GRATIS IN DE APP Kersenboom artikels

Heb je jouw kersenboom afgehaald? Proficiat!

In de HBVL-nieuwsapp lees je alle gratis kersenboom artikels. Onder andere hoe je jouw boompje moet planten en welke kersensoort jouw boompje zal dragen. Houd de app dus goed in de gaten.

Heb je jouw boompje geplant? In de app kan je ook een foto insturen van zijn nieuwe thuis.