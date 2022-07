DOOR HET OOG VAN DE NAALD. Het leven hangt soms aan een zijden draadje. Vijf Limburgers ontsnapten ooit aan de dood, na een val in een ravijn, door een coronabesmetting of een treinaanrijding. In de zomerreeks ‘Door het oog van de naald’ doen ze hun verhaal. “We zijn blij dat we het nog kunnen navertellen.”.





Benieuwd naar deze zomerreeks? Lees het vanaf 4 juli in onze app

Hoe kan je de zomerreeks nu exclusief lezen? Download onze app in de App Store of Google Play Store of scan de QR code. Scroll wat naar beneden en klik op de banner.