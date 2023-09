Vakbond ACV blaast bellen tegen “zeepbelbeleid” in kinderopvang: “Hoeveel drama’s moeten er nog gebeuren?”

ACV Puls en ACV Openbare diensten werpen zich opnieuw in de strijd voor betere kinderopvang, dit keer gewapend met bellenblazers. De christelijke vakbond meent dat de Vlaamse regering het probleem in de kinderopvang nog steeds onderschatten. “Hoeveel drama’s zijn er nog nodig voor we onze kinderopvang redden?”