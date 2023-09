Gembas opent tweede landelijke meteen met een topper: “Geen cadeau om tegen Gentson te starten, maar thuis willen we altijd winnen”

Hoe kijken beide ploegen aan tegen deze vroege topper? “Het is geen cadeau om tegen Gentson te moeten starten”, aldus Steven Van de Vyver. “Dat we een feilloos parcours aflegden in onze poule van de Beker van Vlaanderen moet ik toch wel relativeren. We wonnen weliswaar van Gent-Oost Eagles uit eerste landelijke, maar die waren toen pas begonnen met de voorbereiding. Dat we met ruim verschil wonnen van Leuven C, is ook voor interpretatie vatbaar. Als die ploeg in tweede landelijke zit, dan weet ik dat ze het daar toch heel moeilijk gaan krijgen dit seizoen. Voor de rest sukkelden we in de Flabbaert met een vochtige vloer, waardoor we twee oefenmatchen niet konden uitspelen. Bovendien verloren we er ook Maxim Boeckaert door, die uitgleed en zowel zijn knie als zijn lies bezeerde. We gaan niet voltallig zijn en zijn ook nog niet op ons best. We zullen echter zaterdag wel klaar zijn tegen de ambitieuze Gentenaars, die met Bert Wyseur misschien wel uitpakken met de beste coach in de reeks. Thuis willen we echter sowieso altijd winnen. In de voorbereiding was er al veel volk en dat zal zaterdag tegen Gentson niet anders zijn.”

Gentson ook met eigen jeugd

Dat Amon Jeugd Gentson in het tussenseizoen een resem talentvolle spelers uit het West-Vlaamse aantrok, werd al belicht. Dat er ook eigen talent de kop opsteekt minder. “Uiteraard hoop ik er zaterdag bij te zijn en minuten te pakken”, steekt de 1m96 grote Obi Waerniers van wal. De pas 17-jarige 3- en 4-speler blonk afgelopen weekend uit bij de NextGen-ploeg die Laarne (eerste landelijke) klopte. “Hoe ambitieus is Gentson A? We willen promoveren en ik denk dat dit met deze ploeg mogelijk moet zijn. Er is ook coach Bert Wyseur, die me geweldig bevalt. Hij is heel direct, tactisch heel sterk en hard als het moet. Uiteraard zou winst op Gembas een heel mooie stap zijn voor ons”, besluit Waerniers die aldus vlugger dan gedacht in de voetsporen van vader Stijn treedt. En zeggen dat 15-jarige broer Tim Waerniers nu al 2m00 is en af en toe ook al aantreedt bij de A-ploeg.