Iluna Planckaert start aan de universiteit, maar studeert niet wat ze altijd wilde

September betekent ook de start van het nieuwe schooljaar, en dat is voor de Planckaerts niet anders. Iluna Timmerman, dochter van Stephanie Planckaert en Christopher Timmerman, trekt als eerste kleinkind in de familie naar de universiteit. Al is dat niet om haar grote droom achterna te gaan.

Ze zou arts worden. Dat was al lang het plan, sinds haar broer Mageno in het ziekenhuis belandde met een pijnlijke gesprongen appendix. “Toen ik zag hoe lief de artsen met hem omgingen, wilde ik ook dokter worden”, zei Iluna Timmerman eerder in een interview. Het afgelopen schooljaar ging het oudste kleinkind van Eddy Planckaert bijna wekelijks naar de universiteit van Namen om alvast te studeren voor het toelatingsexamen. Maar finaal heeft ze er niet aan deelgenomen, zo schrijft Dag Allemaal. De twijfels staken toch de kop op.

Uiteindelijk besliste Iluna om te starten in de universitaire richting toegepaste economische wetenschappen. “Maar uitstel is geen afstel”, klinkt het in haar omgeving. Het toelatingsexamen kan ze volgend jaar alsnog meedoen.