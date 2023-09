‘Boer zkt vrouw’-koppel gaat trouwen: op deze bijzondere manier vroeg boer Kim uit Gingelom vriendin Emi ten huwelijk

Het VTM-programma ‘Boer zkt vrouw’ was twee jaar geleden een groot succes voor boer Kim (31): hij vond de ideale partner in Emi (25). Nu zijn de twee zelfs verloofd. En dat op wel heel romantische wijze.

“Ik heb onze romantische date uit Boer zkt vrouw volledig nagedaan en dan ben ik op één knie gegaan.” Boer Kim heeft de romanticus in zichzelf naar boven gehaald, zo blijkt uit zijn verhaal aan Dag Allemaal. “Op één dag tijd heb ik het plan uitgevoerd. In de namiddag een ring gaan kopen en toen Emi met vriendinnen ging eten, heb ik de loods omgetoverd tot het decor van toen.”

Elk detail kopieerde hij: dezelfde tafel, kandelaar, lampjes … En Emi? “Toen ik thuiskwam, zag ik dat hij het jurkje van tijdens onze date twee jaar geleden had klaargelegd.” Eens aan tafel volgde dé vraag. “Ik was overdonderd. Al snikkend heb ik ‘ja’ gezegd.”

De twee zijn meteen luidop beginnen dromen van hun ideale trouwfeest. Of de andere deelnemers van Boer zkt vrouw uitgenodigd zullen zijn? “Ik denk het wel”, zegt Emi. En Kim: “We hebben niet veel contact, maar als we elkaar horen, is het oprecht.” Maar eerst: 6 miljoen kilo aardappelen oogsten.