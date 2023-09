VIDEO. Een selfie scoren was nog nooit zo moeilijk: fan wil op foto met Tottenham-vedette Son maar dat loopt even mis

Voetbalfans hebben vaak veel over om op de foto te kunnen met hun favoriete speler. Voor Zuid-Koreanen geldt Heung-min Son als één van de nationale helden, maar een selfie nemen met de Tottenham-aanvaller liep voor een vrouwelijke fan onlangs niet van een leien dakje.

De interlandbreak brengt Son dezer dagen met de Zuid-Koreaanse ploeg niet ver van zijn ‘thuisbasis’ Londen. Afgelopen donderdag werd er in Cardiff al een oefeninterland afgehaspeld tegen Wales (0-0), dinsdagavond volgt er een tweede in Newcastle tegen Saudi-Arabië.

Wanneer de Aziaten koers zetten richting Newcastle, maakte de Tottenham-aanvaller graag tijd voor wat fans. Zo ook voor een vrouwelijke fan, die haar iPhone aan Son gaf voor een selfie. Enige probleem? De bescheiden Zuid-Koreaan is sinds juli ambassadeur voor Samsung en mag wegens zijn sponsorcontract niet in aanraking komen met een toestel van een concurrerend merk. De vrouw moest haar iPhone dus zelf vasthouden of de foto moest met een Samsung genomen worden.

De beelden: