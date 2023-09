Nieuwe leerkrachten enthousiast over project GO! campus Genk Middenschool

“Het onderwijssysteem met zijn vacante uren en vaste benoemingen heeft elk schooljaar wel een impact op het leerkrachtenkorps”, aldus Ilse. “Op mijn vorige school vielen er een aantal uren weg waardoor ik plots geen fulltime job meer had. Ik was dan ook blij verrast toen ik een telefoontje kreeg van waarnemend directeur, mevrouw Nijsten, om Nederlands te geven in GO! campus Genk Middenschool. Ik kom in een leuk team terecht waar ik meteen door iedereen enthousiast werd onthaald. Aangezien ik in het Genkse woon, moet ik bovendien niet te ver pendelen naar mijn werk.”“Ik maakte een soortgelijk verhaal mee”, vertelt Nora die economie geeft. “Ik had me geen betere ontvangst kunnen wensen. Iedereen was behulpzaam en vriendelijk. Wel moest ik even tijd vrijmaken om me de vernieuwende visie van de school eigen te maken. Co-teaching is immers de norm en studiewijzers zijn hier ondertussen ingeburgerd. Maar ik heb inmiddels mogen ervaren dat deze manier van lesgeven absoluut een meerwaarde biedt aan leerkrachten en leerlingen.”