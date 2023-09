Debuutwedstrijd voor Lommelse rugbyjongeren

Ze speelden tegen een ploeg die 2 keer hun grootte en gewicht had. Dapper stonden de Murphytjes aan de aftrap tegenover de Waalse reuzen. Moedig trokken ze ten stijde en incasseerden vrij snel een eerste try 0-5, maar de tegentry bleef niet lang uit en Mehmet scoorde voor de thuisploeg een try en een conversie. 7-5. Een luid gejoel van de supporters was over heel Kerkhoven te horen. Ze stonden op voorsprong. Deze kids waren niet van plan om het de tegenpartij gemakkelijk te maken, maar de sterke Waalse jongens overruleden de eerstejaars U14 redelijk hard. Tijdens de rust toen het 13-37 was, was het erg stil aan de zijlijn. Een gelaten team aanhoorde hun coaches, verbeet de pijn en trok met geheven hoofdjes terug het plein op. Ze incasseerden nog enkele trys, maar door te blijven knocken tot die laatste seconde, kwam er in de laatste 10 minuten ook nog een try voor de thuisploeg. Ondanks het eindresultaat van 19-80 was elke supporter supertrots.