650 vrouwen stralen op make-upfestival KabukiFest

Buiten een paar enkelingen waren het vooral vrouwen met hun vriendinnen, familie, dochters of mama’s die zaterdag vlotjes de weg vonden naar het KabukiFest. “Onze Facebook-community is in coronatijden online ontstaan en is ondertussen goed voor meer dan 14.000 volgers. Velen waren al lang vragende partij om eens fysiek af te spreken. Daar ligt dus de basis van ons make-upfestival. Ik was al blij als we 200 tickets konden verkopen, maar met de gasten erbij zaten we aan 650 bezoekers. Als je ziet wie hier rondloopt, dan durf ik zeggen dat we met onze natuurlijke make-up vrouwen bereiken van 9 tot 99 jaar. Chapeau trouwens voor al die vrouwen die hier vandaag netjes, in de volle zon, hebben aangeschoven bij onze activiteiten. Dat had ik niet gedaan, denk ik”, lacht initiatiefneemster Caroline Rigo.“Vandaag genieten we van de make-up, de sfeer, de lekkere drankjes en hapjes zonder onze mannen, klinkt het enthousiast bij een groepje vriendinnen uit Riemst en Diepenbeek. Net als radiopresentatrice Anke Buckinx, die met haar dochtertje Lou op stap was, genoten Eveline Hoste, Amaryllis Temmerman én Micha Marah voluit van een stralende zaterdag. “Ik ben een vurige fan en volger van Caroline Rigo. De manier hoe zij onderneemt, innoveert en nieuwe zaken zoals een make-upfestival introduceert, vind ik bewonderenswaardig. Niet alleen de producten, maar het samenbrengen van mensen die hun ervaringen delen is uniek en gaat nog veel verder dan de potjes, crèmes en tubes”, zegt Micha Marah. “De eerste stap is het uitsturen van een enquête naar onze bezoeksters, want we zijn heel benieuwd hoe zij ons KabukiFest hebben beleefd en ervaren. Op basis van hun feedback kijken we verder, maar samen met ons team hebben wij alvast veel zin in een vervolg”, besluit Caroline Rigo. Foto's Roland Hermans