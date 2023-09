Jonge vrouw die door verdwaalde kogel werd geraakt in Marseille is overleden

De 24-jarige vrouw die hersendood was verklaard na te zijn geraakt door een verdwaalde kogel in haar eigen woning, is dinsdag overleden. Dat zegt de procureur van Marseille.

De vrouw woonde samen met haar moeder in een appartement in de wijk Saint-Thys, in het tiende arrondissement van de stad. Ze werd zondagavond rond 23 uur getroffen in het hoofd door een kogel, die afkomstig was uit een kalasjnikov, en in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De kogel boorde zich los door de muur van haar slaapkamer. Ze overleed dinsdagochtend in het ziekenhuis, aldus de procureur.

Die schietpartij zou volgens lokale media het werk zijn geweest van twee personen die vanop een scooter een kogelsalvo afvuurden in de richting van een vermoedelijke drugsdeal. Drie andere appartementen zijn getroffen door het salvo, maar de bewoners raakten niet gewond.

In de wijk zijn 23 kogelhulzen aangetroffen.