“Er is altijd een plan, maar we gaan nu niet zeggen dat Sepp, Primoz of Jonas mag winnen”: Jumbo-Visma zit met een luxeprobleem in de Vuelta

Het ongekende machtsvertoon van Jumbo-Visma in deze Ronde van Spanje is nauwelijks te bevatten. Sepp Kuss rijdt al acht dagen in de rode leiderstrui, met achter hem Giro-winnaar Primoz Roglic (op 1.37) en Tour-winnaar Jonas Vingegaard (1.44) op plaats twee en drie. Daarmee zijn de hiërarchische verhoudingen binnen de Nederlandse miljoenenploeg enigszins door elkaar geschud. Hoe nu verder? Sportief directeur Merijn Zeeman geeft tekst en uitleg over het luxeprobleem.