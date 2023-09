Proces tegen Schild & Vrienden meteen uitgesteld: advocaat Dries Van Langenhove wil andere rechter

Rond iets voor 9 uur vanochtend kwamen de beklaagden de rechtszaal binnen voor de start van het proces. Ook Dries Van Langenhove, oprichter en bekendste lid van Schild & Vrienden, was aanwezig. Maar lang duurde de zitting niet. Op vraag van Van Langenhoves advocaat Hans Rieder heeft de rechtbank beslist om de zaak stil te leggen.

Het zou gaan om een zittingsincident. Volgens Rieder is de aanstelling van rechter Jan Van den Berghe niet overeenkomstig met de wet gebeurd. Dat schreef hij ook al in zijn conclusies. Rieder vertrouwt Van den Berghe niet, omdat het iemand is met wie het al jaren klettert. De strafpleiter vreest dan ook voor partijdigheid. Eerder wraakte hij de rechter al met succes in de zaak van vetmester Verkest en zonder succes in de zaak van Jeff Hoeyberghs. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg moet nu oordelen over het opgehaalde incident. Hij heeft daarvoor acht dagen de tijd. Tot dan wordt het proces voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De zeven ‘Schild & Vrienden’-beklaagden moeten zich verantwoorden voor racistische en antisemitische berichten die in de geheime chatgroepen van Schild & Vrienden circuleerden en vijf jaar geleden aan het licht kwamen door een reportage van Pano. Concreet worden Van Langenhove en zijn zes medebeklaagden beschuldigd van negationisme (het ontkennen of minimaliseren van de Holocaust), aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld en voor het verspreiden van denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat. Van Langenhove zelf moet zich ook verantwoorden voor een schending van de wapenwet.

Voor de zitting van start ging, was er al wat tumult voor het Gentse justitiepaleis. Een groepje actievoerders - het zou gaan om leden van een aantal middenveldorganisaties - voerde er actie tegen extreemrechts.