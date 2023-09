Ze hebben het licht gezien: Opmerkelijke tactiek van Zuid-Afrika op WK rugby gaat wereld rond

Regerend wereldkampioen Zuid-Afrika startte zondag met een klinkende overwinning aan het WK rugby in Frankrijk. De ‘Springboks’ wonnen in het Stade de Vélodrome van Marseille overtuigend met 18-3 van Schotland, maar het is vooral de tactiek van de Zuid-Afrikanen die over de tongen gaat.

Aandachtige kijkers merkten op dat er gedurende de partij meermaals een LED-licht in de lucht gestoken werd in de coachingsbox van Zuid-Afrika. Dat gebeurde niet op willekeurige momenten, maar wel telkens wanneer de ‘Springboks’ een strafschop toegekend kregen.

Bij de eerste penalty in de eerste helft, schakelde de regie over naar assistent-caoch Felix Jones die een brandend licht omhoog hield, waarna speler Manie Libbok aan z’n medemaats duidelijk maakte dat hij rechtstreeks op doel zou trappen. Een opvallende manier van communiceren, die er wel voor zorgde dat de Zuid-Afrikanen drie punten in de wacht sleepten. Ook iets later in de partij werd het licht gebruikt bij quasi exact dezelfde situatie, maar toen was het Rassie Erasmus (de bondscoach) zelf die de tactiek overbracht aan z’n spelers.

Volgens Zuid-Afrikaanse media staat bondscoach Erasmus bekend voor het hanteren van niet-alledaagse coachingsmethodes. Zo gebruikte hij deze ‘lichttactiek’ ook al toen hij de Cheetahs coachte.

Zuid-Afrika wist al driemaal wereldkampioen rugby te worden.

De beelden: