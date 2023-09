Vrijend koppeltje voor het oog van tientallen passagiers te kijk gezet in vliegtuig

Op 8 september vertrok een vlucht van EasyJet vanuit de Londense luchthaven Luton richting het Spaanse eiland Ibiza. Het is een vlucht die meestal tweeënhalf uur duurt, en dus besloot een koppeltje daar gretig gebruik van te maken. Ze verdwenen samen in het kleinste kamertje van het vliegtuig. Maar niet onopgemerkt.

Een bemanningslid zag de man en vrouw samen naar binnen gaan en werd door enkele kijklustigen aangemoedigd om de deur weer open te trekken. En dat deed hij, waardoor het vrijende koppeltje voor tientallen passagiers te kijk werd gezet. Dat was tot groot jolijt van de inzittenden. “Ik heb zelfs een kont op beeld en al”, lacht de vrouw die de video maakte.

Maar het stel liet zich niet in verlegenheid brengen. Integendeel. De man trok met een grijns de deur terug dicht om het intieme moment voor te zetten.

EasyJet bevestigde later aan ‘The Sun’ dat het koppel bij aankomst op Ibiza werd opgewacht door politie, vanwege hun gedrag op het vliegtuig. Maar of ze daarvoor werden opgepakt, is niet duidelijk.

