Slang van een meter lang aangetroffen naast woning in Mechelen: reptiel overgebracht naar opvangcentrum

Om te vermijden dat de slang zich uit de voeten kon maken, werden er een emmer en een doos over het reptiel geplaatst. De brandweer kwam de slang vervolgens ophalen. Ondertussen had de politie via haar sociale mediakanalen een oproep gelanceerd om het baasje van de slang trachten te vinden. Het dier was mogelijk uit een terrarium ontsnapt. “Maar die zoektocht leverde geen resultaat op. Aangezien het maandagochtend nog steeds onduidelijk was vanwaar de slang afkomstig was, is het reptiel naar het vogelopvangcentrum in Malderen overgebracht”, aldus politie en brandweer. Dat is een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren.

Aanvankelijk werd er gedacht dat het om een korenslang ging, maar mogelijk gaat het toch om een andere soort. Het is alleszins geen gevaarlijke slang. (tdk)