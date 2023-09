Passagiersvliegtuig maakt noodlanding in Rusland, dat grote problemen heeft met onderhoud van toestellen

Het vliegtuig kon toch nog succesvol landen in een veld in Siberië. — © AFP

Een Airbus A320 van de Russische maatschappij Ural Airlines heeft dinsdag een noodlanding moeten uitvoeren in een veld in Siberië na een technisch incident. Dat zeggen de Russische autoriteiten.

Sinds het Westen sancties heeft uitgevaardigd tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne, kampen de Russen met onderhoudsproblemen en moeilijkheden om onderdelen te verkrijgen voor de Airbussen en Boeings die de Russische vliegmaatschappijen gebruiken. Daardoor groeit de ongerustheid over de veiligheid van het vliegverkeer in het land.

Volgens de luchtvaartwaakhond Rosaviatsija vloog het toestel van Sotsji aan de Zwarte Zee naar het Siberische Omsk. Omstreeks 4.44 uur Belgische tijd landde het in een veld nabij het dorp Kamenka, in de oblast Novosibirsk.

Volgens het Russische onderzoekscomité, dat een strafonderzoek opende voor “schending van de veiligheidsregels van het luchtvervoer, zijn er geen gewonden gevallen. “De oorzaken en omstandigheden van het incident worden vastgesteld”, klonk het.

Aan boord van het toestel zaten 161 mensen, aldus het Russische staatspersagentschap TASS op gezag van een mededeling van de maatschappij.

