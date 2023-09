BMW vermorzelt parkeerlift in Rotterdamse woontoren, boze bewoners kunnen al wekenlang niet aan hun auto

Op vrijdag 18 augustus zakte een BMW door de parkeerlift van een ondergrondse garage van een woontoren in Rotterdam. Bijna vier weken later is de BMW nog altijd niet gesleept en moeten de bewoners het nog altijd zonder hun auto stellen, zo schrijft de Nederlandse krant AD.

De problemen ontstonden op vrijdag 18 augustus rond elf uur ’s avonds. De eigenaar van de BMW zette zijn wagen zoals gebruikelijk op de autolift en stapte uit om buiten de garage op de knop te drukken, waarmee hij de lift naar de ondergrondse garage kon laten zakken. Eenmaal daar zou de wagen via een slim systeem eraf getakeld worden en verdwijnen naar een lege plek op verdieping -1 of -2: een volledig automatisch systeem.

“Maar de lift maakte een raar geluid, een soort krak. De eigenaar zag dat de lift bleef steken”, schetst Henk Klein van de bewonersgroep die is opgericht om de situatie te coördineren tegenover De Telegraaf. Al eerder had de autolift problemen. “Het is een ouder systeem uit 2004. Er was al vaker storing.” Tot nu toe kon het steeds worden opgelost. “Maar dit keer is het écht mis”, vertelden bewoners.

Zeker nadat een onwetende andere bewoner een dag later op de knop drukte om de autolift omhoog te roepen, aangezien hij zijn wagen naar de ondergrondse garage wilde laten zakken. Maar de BMW stond er nog op, en de as en plateau van de lift braken. De BMW stortte een stuk naar beneden. Het voertuig bungelt tussen de verdiepingen en ligt compleet in de kreukels.

Rechtszaak

Vandaag is er nog altijd geen takelwagen langsgeweest om de BMW weg te slepen. En de enige mogelijkheid om in en uit de parkeergarage te komen, is via de ineengestorte lift, schrijft het Algemeen Dagblad, maar dat kan sinds 18 augustus dus niet meer. 32 geparkeerde auto’s van bewoners van de woontoren kunnen daardoor geen kant meer op.

Het bestellen van nieuwe onderdelen voor de autolift kan nog wekenlang duren. Volgens een bewoonster gaat het zelfs “nog minstens een jaar duren” alvorens de problemen zijn opgelost. Ook de vraag wie aansprakelijk is voor de schade aan de lift, leidt tot vertragingen. Mogelijk komt er een rechtszaak van, en uitspraak daarin kan nog lang op zich laten wachten.

Volgens de bewoonster zijn er verschillende medebewoners die hun appartement al langer willen verkopen wegens de slecht functionerende garage. Door de nieuwe problemen ligt een verkoop nu alleen maar moeilijker.