Messi en co. zitten zelfs aan de zuurstoffles: Argentijns elftal gaat ver om zich voor te bereiden op WK-kwalificatieduel in Bolivia

In de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK voetbal van 2026 treedt Argentinië dinsdagavond aan in en tegen Bolivia. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat het stadion in La Paz op een hoogte van meer 3.500 meter boven zeeniveau ligt. De Argentijnen nemen alvast de nodige voorzorgsmaatregelen.

Het Estadio Hernano Siles in de Boliviaanse hoofdstad La Paz bevindt zich op een hoogte van 3.637 meter en is daardoor één van de hoogst gelegen stadions ter wereld. Een immense hoogte, zeker als je weet dat het dak van de Vuelta dit jaar lag op de Tourmalet met nog geen 2.200 meters boven zeeniveau.

Het Estadio Hernano Siles — © AP

Daarom ondernemen Messi en co de nodige voorzorgsmaatregelen voor hun trip naar La Paz. Eerst en vooral reisde de selectie al een aantal dagen vroeger af om te wennen aan de omstandigheden. Maar op Instagram toonde Liverpool-middenvelder Alexis Mac Allister hoe het nog een stapje verder ging dan dat. De Liverpool-middenvelder nam z’n verkregen zuurstoffles alvast in gebruik. Geen overbodige luxe, want met de ijlere lucht is het veel moeilijker om natuurlijk te ademen.

In het verleden zorgde Wereldvoetbalbond FIFA ervoor dat wedstrijden boven de 2.500 meter niet meer toegelaten werden omdat teams zich niet optimaal zouden kunnen aanpassen aan de omstandigheden, maar voor het stadion in Bolivia maakte het een uitzondering.

De Argentijnen begonnen vrijdag goed aan de WK-kwalificatie met een 1-0-zege over Ecuador. Lionel Messi tekende voor het enige doelpunt in Buenos Aires.