Zieke Amerikaanse speleoloog na negen dagen bevrijd uit Turkse grot: “Ik dacht dat ik zou sterven”

De Amerikaanse speleoloog die negen dagen vastzat in een Turkse grot, is gered. De man kreeg op 2 september een maag-darmbloeding op ruim 1.000 meter diepte, meer dan 150 mensen hielpen om hem te bevrijden.

“A crazy, crazy adventure”, zo noemde speleoloog Mark Dickey (40) zijn negendaagse in de Morca-grot in het Taurusgebergte in Zuid-Turkije. “Het is geweldig om weer bovengronds te zien”, verklaarde hij vanop een brancard al tegen journalisten die verslag uitbrachten van de grootschalige reddingsoperatie. Hij bedankte daarbij de Turkse regering en alle betrokken reddingswerkers.

(Tekst gaat verder onder de foto)

De speleoloog werd op een brancard weer naar boven gehesen. — © REUTERS

Op 2 september kreeg Dickey plots af te rekenen met een maag-darmbloeding terwijl hij zich 1.120 meter diep onder de grond bevond. Bij de reddingsoperatie waren meer dan 150 specialisten uit verschillende landen betrokken. De operatie was dan ook bijzonder complex, door de diepte waar de 40-jarige speleoloog zich bevond en wegens zijn verzwakte toestand. Hij kreeg bloed toegediend en moest met een brancard naar boven worden gehaald, maar daarvoor moesten enkele gangen in de grot breder worden gemaakt.

(Tekst gaat verder onder de X-post)

Vrijdag al liet de Amerikaan in een videoboodschap weten dat hij een goede kans maakte op overleving. “Zoals je kunt zien, ben ik op de been, bij kennis en in staat om te praten, maar vanbinnen ben ik nog niet genezen. Ik heb dus veel hulp nodig om hieruit te komen”, zei Dickey in de video.

Zijn gemoed was niet altijd zo positief. “Eerst dacht ik: dit is niet zo ernstig, ik ga niet dood, het is gewoon een bacteriële infectie. Later bleef ik maar bloed overgeven, had ik moeite om bij bewustzijn te blijven en bereikte ik het punt waarop dacht: dit overleef ik niet”, zei Dickey aan de pers.

Volgens medische hulpverleners verkeert de speleoloog “over het algemeen in een goede gezondheid”.

© AP

© REUTERS

© AP

© AP

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© via REUTERS