‘Zillion’-acteur Frank Vercruyssen beschuldigd van verkrachting

Frank Vercruyssen (58) staat al decennia op de planken en is bekend van tientallen filmrollen zoals Daens, Manneken Pis (waarvoor hij in 1995 de Plateau-prijs voor Beste Acteur won), Any Way the Wind Blows en zeer recent ook Zillion, waarin hij de rol van belastinginspecteur Nico Tackaert speelt die het discotheekbaas Frank Verstraeten het leven zuur maakt. Ook in heel wat televisieseries maakte Vercruyssen zijn opwachting, waaronder Over Water, Matroesjka’s, De Smaak van De Keyser en Cordon.

Vercruyssen is ook een van de stichtende leden van het Antwerpse theatergezelschap Tg Stan, dat al jaren opvoeringen doet in eigen land, maar ook voet aan de grond heeft in onder meer Spanje, Noorwegen en Frankrijk. Het is in dat laatste land waar Vercruyssen het onderwerp is van een gerechtelijk onderzoek. Het onderzoek kwam op gang na een klacht van een Française, die beweert door Vercruyssen te zijn verkracht. De feiten zouden in Frankrijk en België zijn gepleegd, vandaar dat het parket van Antwerpen het dossier heeft overgenomen. Het zou niet gaan om recente feiten.

Het onderzoek in Antwerpen zich focust op één mogelijk slachtoffer, een vrouw uit Parijs. Andy Boermans, de advocaat van de acteur benadrukt in HLN dat het gaat om “vermeende feiten” en dat zijn cliënt “zijn volle medewerking” verleent aan het onderzoek. Bij theatergezelschap Tg Stan staat Vercruyssen voorlopig niet op de planken en werkt hij verder achter de schermen “omwille van de sereniteit van het onderzoek”.