Met Polen zal hij het EK niet winnen: ex-bondscoach van Ronaldo op rand van ontslag na nederlaag bij weergaloos scorende Albanezen

Zondagavond ging Polen met 2-0 de boot in op bezoek in Albanië. Voor Fernando Santos en co lijkt de kwalificatie voor het EK voetbal momenteel ver weg.

De Polen staan na vijf speeldagen slechts voorlaatste in groep E. Drie van die laatste vijf partijen gingen ook verloren en daarom staat Fernando Santos, de Portugees die z’n eigen land in 2016 naar EK-succes leidde in Frankrijk zwaar onder druk.

Verschillende buitenlandse media melden al dat de 68-jarige tacticus z’n C4 ontvangen heeft, maar de Poolse voetbalbond is zelf nog niet met een officieel statement naar buiten gekomen.

Begin januari werd de ex-coach van Cristiano Ronaldo nog met de nodige toeters en bellen aangekondigd bij het team van Robert Lewandowski, maar na amper zes wedstrijden met daarin drie overwinningen en drie nederlagen lijkt het alweer over en uit.

De nederlaag bij Albanië, dat aan de leiding gaat in groep E met 10 punten en zondag een heerlijk openingsdoelpunt maakte, lijkt dus de druppel geweest te zijn.

De beelden:

Dinsdagavond komt Polen opnieuw in actie in groep E. Dan geeft het de Faeröer partij. Afwachten of dat met Santos aan de zijlijn wordt of niet.