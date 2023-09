VS laten transfer van 6 miljard dollar aan Iran toe in kader van gevangenenruil

De ingang van de beruchte Evin-gevangenis in Iran. — © via REUTERS

Dat geld, afkomstig van olie-inkomsten, staat in Zuid-Korea geblokkeerd. Het zou naar een speciale rekening in Qatar moeten worden overgeschreven. Voorwaarde is wel dat Iran het geld enkel gebruikt voor humanitaire doeleinden, zoals de aankoop van medicijnen.

Vorige maand hebben vijf Amerikaanse burgers die in Iran worden vastgehouden, de gevangenis van Teheran al mogen verlaten. Ze zijn onder huisarrest geplaatst. Hun vrijlating kadert in de onderhandelingen die Washington en Teheran voeren over de ruil van gevangenen. Mogelijk kunnen ze volgende week al het vliegtuig nemen naar hun thuisland.

Iran vroeg in ruil de vrijgave van de 6 miljard dollar. Er zouden volgens de Amerikaanse krant The Washington Post ook vijf Iraanse gevangenen in de VS worden vrijgelaten. Maar het akkoord voorziet niet in het opheffen van de sancties tegen Iran, beklemtoonde een de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Washington maandag.

Eerder dit jaar liet Iran ook al zes Europese gevangenen vrij, onder wie de Belg Olivier Vandecasteele.