Experts hekelen simpel ‘trucje’ om met bedrijfswagen onder snelheidsboete uit te komen

Een verhaal dat al een tijdje de ronde doet: wie een GAS-boete in zijn brievenbus vindt voor een kleine snelheidsovertreding, kan via een leep trucje ontsnappen aan deze gemeentelijke administratieve sanctie. Concreet: wie op het antwoordformulier louter invult dat hij of zij niet de bestuurder was op het moment van de overtreding zou vervolgens niks meer van deze GAS-boete horen. Opmerkelijk: zo staat het ook letterlijk in een advies dat de experts van de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA) aan het Vlaamse parlement bezorgden: “een weigering om de onmiskenbare bestuurder mee te delen, resulteert dus meestal in het stopzetten van de boeteprocedure.”

Waar het misloopt? Wanneer een wagen geflitst wordt, gaat de GAS-boete naar de eigenaar van de nummerplaat van de wagen. Zat die op dat moment niet achter het stuur, moet hij in principe aan de sanctionerende ambtenaar van de gemeente de daadwerkelijke of onmiskenbare chauffeur laten weten.

4.000 euro boete

Maar wat als je zegt dat jij niet achter het stuur zat, zonder de echte chauffeur te vermelden? “Dan hebben gemeenten geen stok achter de deur om de eigenaar ertoe aan te zetten de echte chauffeur kenbaar te maken”, zegt Tim Buyse, algemeen secretaris van de Vlaamse Mobiliteitsraad. “In theorie kunnen gemeenten deze ‘onopgeloste’ GAS-boetes dan aan politie en justitie overmaken.” Want in tegenstelling tot gemeentebesturen kan justitie eigenaars wel ‘dwingen’ de echte chauffeur alsnog bekend te maken. Op het niet meedelen van de onmiskenbare chauffeur staan immers gevangenisstraffen tot 2 jaar en boetes tot 4.000 euro. “Maar de realiteit is dat de Vlaamse parketten aan deze GAS-dossiers geen prioriteit geven”, aldus nog Buyse.

Iets wat justitie bevestigt: “Wanneer gemeenten voor de zogenaamde gedepenaliseerde weg kiezen om kleine snelheidsovertredingen via GAS-boetes af te handelen, moet men wat ons betreft ook consequent zijn in die aanpak”, aldus verkeersmagistrate Anja De Schutter, die voor de Vlaamse parketten het verkeersbeleid coördineert. En kan het niet de bedoeling zijn dat gemeenten achteraf met een stapel probleemdossiers toch opnieuw naar justitie stappen.

Sanctionerende ambtenaren van verschillende gemeenten, die GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen uitschrijven, nuanceren echter het trucje. “Wanneer het voertuig op naam van een effectieve of zogenaamde natuurlijke persoon staat, gaan we er vanuit dat die persoon ook de bestuurder was, tenzij die zelf het tegendeel bewijst, en moet er worden betaald. Voor ons gaat het loutere argument dat je zelf niet achter het stuur zat in het geval van natuurlijke personen niet op”, klinkt het.

Verkeersveiligheid

Een ander paar mouwen is wanneer een auto op naam van een zogenaamde rechtspersoon staat. Dat is op naam van een firma, denk aan een bedrijf met een aantal bedrijfswagen of denk aan leasingwagens, waar er in Vlaanderen heel wat van rondrijden. Dan hebben de sanctionerende ambtenaren de naam van een échte bestuurder nodig vooraleer ze een GAS-boete kunnen opsturen.

“Sommige bedrijven geven ons desgevraagd vlot de gegevens van de daadwerkelijke chauffeur op het moment van de snelheidsovertreding”, klinkt het nog bij enkele sanctionerende ambtenaren. Anderen dan totaal weer niet”, ook al wordt er door gemeenten vaak flink gedreigd met de forse straffen die justitie in dat geval zou kunnen opleggen.

Waarna dergelijke GAS-boetes, die niet aan een echte chauffeur kunnen worden toegewezen op een dood spoor belanden. Iets waar niet alleen de Mobiliteitsraad maar ook de Vlaamse Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) al meermaals voor waarschuwde, beklemtonen beiden, “gelet op de straffeloosheid die hierdoor wordt veroorzaakt”, zegt de Mobiliteitsraad.

“Sommige gemeenten trachten dit op te lossen door in het eigen GAS-reglement te omschrijven dat diegene die gelinkt is aan de nummerplaat kan blijven aangesproken worden voor inbreuken met het voertuig, maar da’s een oplossing die sommigen in vraag stellen”, aldus VVSG-woordvoerder Nathalie Debast.

Daarom dringt de VVSG er bij bevoegd Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) nogmaals op aan “de gekende pijnpunten - zoals rond deze rechtspersonen -uit te klaren en snel aan te pakken, en dat in het belang van de verkeersveiligheid.”

Maar zo’n oplossing lijkt niet voor morgen: mobiliteitsminister Peeters blijft er in een reactie bij dat het voor zogenaamde rechtspersonen “een strafbaar feit is om de identiteit van de bestuurder niet kenbaar te maken.” Waarmee ze dus verwacht dat de Vlaamse parketten deze probleemdossiers wél aanpakken.