De Antwerpse bisschop Johan Bonny heeft het moeilijk met ‘Godvergeten’, de VRT-documentaire over seksueel misbruik in de Kerk. “De indruk wordt gewekt dat we vijftien jaar niets gedaan hebben”, zegt hij. “Onze generatie is opgezadeld met de opkuis.” Woorden die zwaar binnenkomen bij de betrokkenen.