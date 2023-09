Hogescholen zien stijging van kandidaat-leerkrachten

Toch volstaat de evolutie niet om het lerarentekort op te vangen, aldus de krant. Eind augustus stonden 3.351 vacatures voor leerkrachten open bij arbeidsbemiddelaar VDAB. Dat is een derde meer dan een jaar eerder en een absoluut record.

Om dat probleem op te lossen heeft het onderwijs nood aan meer nieuwe leerkrachten en moet de uitstroom binnen de perken gehouden worden. Het goede nieuws is alvast dat er meer interesse is om een opleiding tot leerkracht te volgen.

De inschrijvingscijfers, die nog niet definitief zijn, stijgen voor het tweede jaar op rij. Zo ziet een van de grootste aanbieders, de hogeschool UCLL, de inschrijvingen met 10 tot 15 procent stijgen tegenover vorig jaar. Hogeschool VIVES en Erasmus Hogeschool Brussel tekenen een stijging van zo’n 20 procent op. Ook Odisee, AP Hogeschool Antwerpen en Hogeschool West-Vlaanderen zien een stijging van het aantal kandidaat-leerkrachten. Vooral de job van leerkracht in het secundair onderwijs is in trek.

Opmerkelijk zijn de vele zij-instromers, aldus De Tijd. Dat zijn mensen uit de privésector die een carrièreswitch maken om leerkracht te worden. De AP Hogeschool Antwerpen en Arteveldehogeschool zien een ‘spectaculaire verdubbeling’, vooral van mensen die praktijkleerkracht willen worden. Denk aan slagers, bakkers of technische profielen die een vak willen komen geven. Ook VIVES, HOGENT en de Erasmus Hogeschool Brussel mogen zo’n 25 procent meer zij-instromers verwelkomen.