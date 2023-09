Hooggerechtshof Israël buigt zich over omstreden hervorming

Het Israëlische hooggerechtshof behandelt dinsdag de bezwaren die zijn ingediend tegen de omstreden hervorming van Justitie. Op de zitting worden alle vijftien opperrechters verwacht en dat is voor het eerst in de Israëlische geschiedenis. Zij moeten feitelijk beslissen of ze de inperking van hun eigen bevoegdheden door het parlement rechtsgeldig vinden.

Het Israëlische parlement, de Knesset, keurde in juli het voorstel van de rechtse regering goed om de invloed van het hooggerechtshof te beperken. De rechters konden benoemingen of voorstellen van de regering voorheen als ‘onredelijk’ bestempelen en op die grond afwijzen. Critici vonden dat rechters die niet worden verkozen zo te veel invloed kregen op de politieke besluitvorming.

Maar het inperken van de bevoegdheden van het hof leidde tot grote onrust in Israël. De afgelopen maanden hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd. Israël heeft geen grondwet en daarom vinden veel inwoners het belangrijk dat rechters de regering kunnen terugfluiten om machtsmisbruik te voorkomen. Tegenstanders van de voor corruptie vervolgde premier Benjamin Netanyahu vrezen ook dat hij probeert om zijn greep op het rechtssysteem te verstevigen.

Na goedkeuring door de Knesset zijn nu de hoogste rechters aan zet. Oppositieleden en maatschappelijke organisaties betogen bij het hof dat de wetgeving schadelijk is voor de democratie. De regering werpt tegen dat het hooggerechtshof helemaal niet bevoegd is om zich uit te spreken over de kwestie. Vraag is dan ook of premier Benjamin Netanyahu zich bij de uitspraak van het hof zal neerleggen. Het kan nog weken of maanden duren voordat de rechters een besluit nemen en daar duidelijkheid over komt.