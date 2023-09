Hij stuurt spoorverkeer in de war en heeft ezelvlees aan boord: de bijzondere trein waarmee Kim Jong-un naar Poetin reisde

Noord-Koreaans leider Kim Jong-un vertrok zondag naar Rusland voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin. Dat is zeker twee dagen voor hij in Vladivostok, vlak over de grens, verwacht werd, maar Kim reist dan ook met de trein. Een bijzonder trage, zwaarbeveiligde en luxueuze trein.

Zondagnamiddag vertrok Kim Jong-un met zijn herkenbare groene trein met gele streep vanuit de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang richting Rusland. Dat meldde het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA dinsdag pas.

De reis van zo’n 1.180 kilometer naar Vladivostok duurde allicht minstens 20 uur. Het Noord-Koreaanse spoornetwerk is namelijk verouderd, maar vooral: de trein heeft een maximumsnelheid van amper 59 kilometer per uur. Gewoonlijk houdt hij het zelfs op zo’n 50 km per uur.

Kim Jong-un wordt uitgewuifd in Pyongyang. — © AFP

Vlakbij de Russische grens stopte de trein allicht in het station van Tumangang, om alle wielen te vervangen zodat verder gereden kon worden op de Russische sporen. Dat nam bij een vorige treinreis 70 minuten in beslag.

Zwaarbeveiligd

Het zijn echter vooral de veiligheidsingrepen die de trein waarmee Kim Jong-un net als zijn voorgangers reist zo vertragen: de 20 tot wel 90 gepantserde wagons zouden het gevaarte loodzwaar maken.

Minstens onder de wagons die de Noord-Koreaanse leider gebruikt als zijn kantoor en persoonlijk verblijf, zijn kogelwerende platen bevestigd. Dat stelden Russische techniekers vast die de trein in 2001 inspecteerden. Ze concludeerden toen ook dat het om een sterk aangepaste Sovjet-trein ging.

Kims trein arriveert in Vladivostok in april 2019. — © AP

De persoonlijke trein van de leider wordt vanuit de lucht begeleid door vliegtuigen en helikopters, en reist in een konvooi: een veiligheidstrein rijdt gewoonlijk voorop om te verzekeren dat het spoor veilig is, en achteraan rijdt nog een trein vol bodyguards en materiaal. Dat schreef de Zuid-Koreaanse krant The Chosun Ilbo over een reis in 2009. Volgens de krant inspecteert een honderdtal veiligheidsagenten de routes en doorzoekt stations op bedreigingen zoals bommen. De elektriciteit in de stations waar men passeert wordt uitgeschakeld, zodat andere voertuigen niet kunnen bewegen. De hele veiligheidsoperatie verstoort zo het reguliere treinverkeer.

Het is ook voor de veiligheid dat de treinreizen niet aangekondigd, maar pas achteraf gemeld worden.

Luxueus

Kim Jong-un reist niet alleen veilig, maar ook zeer luxueus. Dat blijkt uit foto’s van de Noord-Koreaanse staatsmedia, rapporten van inlichtingendiensten en memoires van enkele Russen die de kans kregen mee aan boord te reizen.

Kim Jong-un spreekt met Chinese politici op zijn trein op de terugweg van China, in 2019. — © AP

In een wagon met wit en crèmekleurig interieur zit Kim met zijn entourage en gasten in roze leren zetels. Naast audiëntiekamers, bevinden zich in de trein vergaderzalen met satelliettelefoons en flatscreenschermen, en slaapkamers.

Sommige wagons dienen dan weer om de persoonlijke auto’s van de leider te vervoeren. Zo bleken bij verschillende internationale treinreizen minstens één of twee Mercedes-wagens meegebracht te zijn. In een van de gepantserde auto’s in het konvooi dat Kim Jong-un bij buitenlandse bezoeken gebruikt, zou overigens een privétoilet geïnstalleerd zijn.

Een idee over hoe passagiers van de trein nog in de watten gelegd worden, hebben we vooral dankzij twee Russen die in 2001 met Kim Jong-uns vader Kim Jong-il naar Moskou reisden voor een ontmoeting met Poetin, een rit van liefst 10 dagen. Legercommandant Konstantin Pulikovski schreef in zijn memoires ‘Orient Express’ dat zelfs Poetins trein niet zo comfortabel was. “Je kon gelijk welk gerecht uit de Russische, Chinese, Koreaanse, Japanse en Franse keuken bestellen.” Er werden volgens hem levende kreeften aan boord gebracht en kisten rode wijn uit Bordeaux en Bourgondië via Parijs overgevlogen. De voormalige Russische diplomaat Georgy Toloraya beschreef in 2019 dan weer dat tijdens die treinreis ‘delicatessen’ zoals ezelvlees en zeeoren geserveerd werden.

Beide Russen vermeldden ook dat de reizigers vermaakt werden door artiesten en jonge zangeressen die voorgesteld werden als “vrouwelijke conducteurs”.

Generaties lang

De trein kreeg de naam Taeyang-ho, een Koreaanse term voor de zon en een eerbetoon aan de stichter van Noord-Korea, Kim Il-sung, wiens gekozen naam “Kim wordt de zon” betekende.

Kim Jong-il wuift vanuit de trein. — © AFP

Kim Il-sung, Kim Jong-uns grootvader, is degene die de traditie van het reizen met zijn eigen trein begon. Na diens dood in 1994 reisde zijn zoon Kim Jong-il uitsluitend per trein omdat hij naar verluidt vliegangst had, of toch minstens vreesde dat zijn vliegtuig uit de lucht geschoten zou worden. De man zou in 2011 overleden zijn aan een hartaanval op zijn trein.

Kim Jong-un erfde de vliegangst niet van zijn vader en reist geregeld per privéjet. Maar zijn laatste buitenlandse reis, voor zover geweten, gebeurde in 2019 met de trein. Ook toen reisde Kim naar Vladivostok voor een ontmoeting met Vladimir Poetin.