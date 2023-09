“Ons gezin was met vijf, nu zijn we nog met twee”: hartverscheurende verhalen uit Marokko

De teller staat ondertussen op 2.862 doden en 2.562 gewonden. Onbevattelijke cijfers. Het is pas wanneer je inzoomt op individuele verhalen dat duidelijker wordt hoe groot de Marokkaanse tragedie is. Gezinnen die hun huis kwijt zijn, kinderen die hun ouders kwijt zijn, ouders die hun kinderen kwijt zijn.

Geitenherder Tayeb ait Ighenbaz (50) kon zijn 11-jarige zoon wel nog op het nippertje redden. Maar hij betaalde daarvoor een grote prijs. Samen met zijn vrouw, twee kinderen en ouders woonde Tayeb in een afgezonderd huis in het Atlasgebergte toen de aarde begon te beven. “We renden naar de deur. Mijn vader lag te slapen en ik riep nog tegen mijn moeder dat ze moest komen, maar zij bleef achter om op hem te wachten”, doet Tayeb zijn verhaal aan de BBC. “Het gebeurde allemaal zo snel.”

Uiteindelijk konden alleen Tayeb, zijn vrouw en hun dochter op eigen kracht het huis verlaten. Zijn ouders en 11-jarige zoon Adam raakten bedolven onder brokstukken. Toen de geitenherder terugkeerde om hen te zoeken, zag hij de hand van zijn zoon door het puin naar buiten steken. Tayeb begon hem uit te graven met zijn blote handen. Toen hij daarna zijn ouders wilde redden, was het te laat.

“Ik kon hen niet meer helpen, omdat er ondertussen een muur over hen heen was gevallen”, zegt Tayeb in tranen. “Ik moest kiezen tussen mijn ouders en mijn zoon. En uiteindelijk zag ik mijn ouders voor mijn ogen sterven. Het is zo triest.” Terwijl hij zijn verhaal doet, draagt hij nog altijd dezelfde kleren als vrijdagavond. De rest bleef achter in het puin. Op zijn jeansbroek zijn bloedvlekken te zien. “Van mijn ouders”, zegt Tayeb.

© AFP

Van vijf gezinsleden naar twee

In Amizmiz, een dorpje even verderop, vangt een BBC-journalist een gelijkaardig verhaal op. Abdulmajid ait Jaefer (47) staat er tegenover zijn verwoeste huis, met in zijn armen zijn 12 jaar oude zoon Mohamed. Die kon als enige van het gezin ontsnappen aan de vallende brokstukken. Abulmajid zelf zat met zijn benen vast onder het puin, maar kon zich met behulp van een buurman toch loswerken. Hoewel hij er nadien alles aan deed, konden zijn twee dochters en echtgenote niet meer gered worden.

“Dat is mijn keuken en ijskast. Ik kan gewoon recht naar binnen kijken”, zegt Abdulmajid terwijl hij naar zijn huis wijst. “Ons gezin was met vijf. Vandaag zijn we nog maar met twee.” Hij slaapt voorlopig buiten, aan de overkant van de straat, zodat hij kan waken over zijn bezittingen.

© EPA-EFE

In hetzelfde dorp praat Sky News met Miloud, die weent om haar omgekomen broer. Hij wilde zijn kinderen reden, maar betaalde het met zijn leven. “Hij kreeg een brokstuk op zijn hoofd toen hij op zijn zoon lag om hem te beschermen”, zegt Miloud. Van het vierkoppige gezin van haar broer kon alleen de jongste dochter nog uit het puin klauteren. Ze ligt in het ziekenhuis met een gebroken been.

De kleine bergdorpjes in het Atlasgebergte zijn duidelijk het zwaarst getroffen. Dat ze zo moeilijk bereikbaar zijn, heeft ervoor gezorgd dat de reddingsactie er langer op zich heeft laten wachten. In één klein dorpje nabij het epicentrum werden slechts vier overlevenden teruggevonden.