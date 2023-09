Tessa Wullaert samen met 18 andere Europese topspeelsters in UEFA-denktank over vrouwenvoetbal

Een mooie eer. Tessa Wullaert (30) reisde maandag af naar Zwitserland, waar ze was uitgenodigd door de UEFA. De Europese voetbalbond heeft Wullaert gevraagd om deel uit te maken van de ‘UEFA Football Board’. Dat is een soort denktank over het vrouwenvoetbal, met daarin negentien Europese topspeelsters. Naast Wullaert tekenden onder meer ook Pernille Harder, Ada Hegerberg en Alexia Putellas present.

De UEFA wil via deze manier speelsters betrekken bij de uitbouw van het vrouwenvoetbal. Onder meer de strategie voor na het EK 2024 kwam aan bod. Het is niet geweten of er ook gesproken werd over ongewenste kus van Rubiales aan Hermoso. Het is de bedoeling dat de Football Board minstens jaarlijks zal samenkomen om het te hebben over actuele thema’s.

In België probeert Wullaert al lange tijd een voortrekker te zijn voor haar sport, nu kan de aanvalster van Fortuna Sittard ook op Europees niveau haar stempel drukken.