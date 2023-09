Alle koppels zijn gevormd in ‘Blind getrouwd’: “Wow, ik vind het echt een super knappe”

“Als die twee bruisballetjes elkaar ontmoeten, dan geloof ik dat het wel een sparkle kan opleveren.” Expert Wim Slabbinck is overtuigd van de match tussen Isabelle Olivier en Matthieu Angel. Nu moeten ze elkaar nog ontmoeten, iets wat met de nodige stress gepaard gaat. Matthieu hoopte vooraf vooral op een wauw-gevoel. “Dat gevoel hoop ik te hebben als die deuren opengaan en ik mijn vrouw zie. Dat ze daar met een grote glimlach staat, stralend en gelukkig.”

Matthieu (midden) hoopt op een ‘wauw’-gevoel. — © VTM

Hij kreeg voor de goede moed nog een vriendschapsbandje van zijn petekindje én zijn aanstaande vrouw met het woordje ‘hubby’ op. Zij had het hare met ‘wifey’ al om de arm gedaan. Alsof het voorbestemd is. In de trouwzaal van Mechelen maakt hij eerst kennis met de beste vriend van Isabelle: Emile. Twee jaar oud is-ie, en hij test Matthieu meteen op zijn kwaliteiten als voorlezer. Daar slaagt hij alvast met glans.

Het lijkt erop dat Matthieu ook zijn bruid een tien op tien geeft. Want als de 26-jarige hotelmanager de trouwzaal binnenwandelt, valt zijn mond open. “Woooow.” En ook Isabelle is tevreden. Ze had vooraf gepolst bij haar vader of het “een toffe is?” maar die wist even veel als zij. Achteraf kan ze zich wel een mening vormen. “Ik vind het echt een super knappe. Ook hoe hij daar stond, met zijn glimlach en schijnbaar heel blij om mij te zien. Dat gaf me al meteen een heel geruststellend gevoel. Het was echt een heel fijne eerste klik. Als we die lijn doorheen het hele experiment kunnen doortrekken, gaan we hele leuke tijden tegemoet.”

Matthieu en Isabelle. — © VTM

Emotioneel cadeau

En dan is het aan de laatsten: Alexander Scherpereel en Fleur Billiet. Twee West-Vlamingen, dus dat zit al snor. Merkt ook een vriendin van Fleur op in de trouwzaal wanneer ze te horen krijgt dat Alexander oorspronkelijk van Brugge afkomstig is: “Ha, we zin content!” Nu Fleur nog, die er een emotionele ochtend op heeft zitten. Niet alleen waren de vriendinnen onder de indruk van haar trouwjurk, maar hadden ze voor een betekenisvol cadeautje gezorgd. Een armbandje met de letter ‘g’ en foto’s waarbij woorden horen waarbij telkens de letter g omcirkeld was. “De ‘g’ van Georges, mijn opa die drie jaar geleden is overleden”, verklaart Fleur met tranen in de ogen. “Ik vond het toch belangrijk dat hij erbij zou zijn.”

Fleur (links) krijgt een cadeautje van haar vriendinnen. — © VTM

Een ander geschenkje was voor Alexander, van zijn dan nog mysterieuze bruid. Ze had gezorgd voor een sleutelhanger met daarop “mooie herinneringen verzamelen” op.

Alexander en Fleur vormen het laatste ‘Blind getrouwd’-koppel. — © VTM

Dat belooft goed te komen – ook al was eerder in de aflevering All too well te horen, een van de bekendste break-upsongs van Taylor Swift – want als Alexander Fleur in de gaten krijgt, valt ook zijn mond open. “Amai, wat een knappe madame”, stelt hij vast. “Slank, een mooie uitstraling. Dan smelt je even. Ook Fleur was in de wolken. “Ik heb me de hele ochtend zo emotioneel gevoeld, maar dat maakt instant plaats voor een gelukkige glimlach, stuntelig gegiechel en wat raar doen waarschijnlijk ook.” (lacht)

Trouwfeesten

Terwijl de andere koppels trouwen, moeten Jolien en Brecht, en Emile en Emma aan de bak bij de fotograaf. Zo spontaan mogelijk doen, terwijl je elkaar nog maar een paar uren kent voor de trouwfoto’s. Bij de een lukt dat al wat vlotter dan bij de andere. Wat nu wacht is een trouwfeest, zo blijkt uit de trailer voor volgende week. Daarbij worden de koppels samen op dezelfde locatie verwacht, maar krijgen ze elk hun eigen feesttent. Nadien volgt traditiegetrouw nog de huwelijksreis en het samenwonen. Misschien wel de grootste test van het experiment.

Emile en Emma hun trouwfoto. — © VTM

Jolien en Brecht. — © VTM

INFO. ‘Blind getrouwd’, VTM, maandag om 20.35 uur