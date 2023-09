Jonas Vingegaard was in eerste Vuelta-week stuk zieker dan hij liet uitschijnen: “Ik heb zelfs een ‘Dumoulintje’ gedaan, ja”

Elke klassementsrenner heeft in een grote ronde weleens een slechte dag en dan is het vooral kwestie van geluk te hebben dat je die slechte dag niet hebt tijdens een bergrit – zoals Remco Evenepoel –, maar tijdens een rustige, vlakke rit. Zoals bij Jonas Vingegaard (26) het geval was, zo geeft hij tijdens de tweede rustdag van de Vuelta toe bij het Deense TV 2 Sport.

In het begin van de Vuelta gaf Vingegaard aan dat hij wat last had van maagproblemen, maar veel aandacht werd daar toen niet aan besteed. Onder meer omdat de Deen in de zesde etappe samen met ploegmaat Primoz Roglic alle andere klassementsrenners loste. “Maar ik had meer last van een maagbacterie dan ik toen heb laten merken”, zo geeft Vingegaard op de tweede rustdag nu toch toe. “Nu heb ik er geen last meer van, maar in de eerste week wel. Toen had ik geen kracht meer.”

Meer nog, Vingegaard moest tijdens de vierde rit zelfs een sanitaire stop maken. “Ja, ik heb een Dumoulintje gedaan”, zo doelt hij op de Giro van 2017, toen de Nederlander Tom Dumoulin in de finale van een bergrit een grote boodschap deed langs de kant van de weg. “Het was niet het meest trotse moment in mijn carrière. Het gebeurde wel maar één keer. En gelukkig was het de volgende dag een rustige etappe. Als dat niet het geval was geweest, had ik het klassement kunnen verliezen. Na wat ik heb meegemaakt, ben ik blij dat ik nog in de wedstrijd zit”, aldus de Deen.

Vingegaard staat momenteel derde in het algemeen klassement, op 1’44” van zijn ploegmaat Sepp Kuss. Op de tweede plaats staat Primoz Roglic, ook al een renner van Jumbo-Visma, op 1’37” achterstand.