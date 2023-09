Met Vandevoordt en Oyen in basiself: Jonge Duivels winnen met kleinste verschil van Kazachstan

De Belgische U21 is zijn kwalificatiecampagne richting het EK in 2025 gestart met een wel erg nipte zege. Met Genkies Maarten Vandevoordt en Luca Oyen in de basiself, werd het uiteindelijk 1-0 tegen het bescheiden Kazachtstan. Kanarie Jarne Steuckers haalde de uiteindelijke selectie niet.

Maandagavond zijn de Jonge Duivels begonnen aan hun kwalificatie richting het EK van 2025 in Slovakije. Tussen de palen rekende kersvers bondscoach daarvoor zoals verwacht op Maarten Vandevoordt. Maar hij was niet de enige Genk-speler in de basiself, want op de linkerflank mocht Luca Oyen voor een eerste keer starten bij de nationale beloften.

Bijna assist voor Oyen

Van een leien dakje liep het wel niet tegen de potige Kazachen. Zo stond het na een vrij kansarme eerste helft ook nog 0-0 aan de rust. Bij het begin van de tweede helft had Club NXT-spits Romeo Vermant wel altijd moeten scoren. Eerst door geklungel bij de bezoekers achterin, dan na een prima steekpassje van Oyen. Maar de West-Vlaming knalde twee keer recht op doelman Anarbekov. Geen eerste assist voor de Genkie.

Tijd voor debuterend bondscoach Gill Swerts om in te grijpen dus. Hij bracht Kazeem Olaigbe (Cercle Brugge) in, die een kwartier voor affluiten met een heerlijke volley eindelijk de verlossende 1-0 scoorde. Aan de andere kant van het veld hield Vandevoordt negentig minuten lang zijn netten schoon, waardoor de Belgen hun kwalificatiecampagne richting het EK van 2025 toch met een zege beginnen.

BELGIË: Vandevoordt - Van der Brempt, De Winter, Spileers, Sardella - Vermeeren, Keita, Vranckx (‘70 Matazo) - Fofana (‘70 Olaigbe), Vermant (‘80 Stassin), Oyen (‘80 Stroeykens)

DOELPUNT: ‘77 Olaigbe 1-0

SCHEIDSRECHTER: Kaspar Sjöber (ZWE)

TOESCHOUWERS: 1.000