Sam Huurman volgt in de voetsporen van Mo Kherrazi bij Leuven Bears: “Zien of we de verwachtingen ook kunnen inlossen met de nieuwe jongens”

Sam Huurman (rechts op archiefbeeld in het shirt van Den Helder) wil moet een dragende speler worden in het vernieuwe Leuven Bears. — © Gregory Van Gansen

De oefencampagne van Leuven Bears loopt op wieltjes. Alle wedstrijden werden tot nog toe gewonnen. Dat was tegen Den Helder Suns niet anders (62-59).Van die Nederlandse club werd power forward Sam Huurman aangetrokken. Huurman, een 2m05 grote forward, scoorde bij Den Helder gemiddeld 14 punten, plukte 6 rebounds en deelde 2 assists uit. Hij beschikt over een goed shot zowel op halve afstand als achter de driepuntlijn.

Hoe zie jij jouw rol in het team, Sam?

“Ik zie mijn rol in het team als iemand die zich volledig geeft voor de ploeg, poogt snelheid in te brengen. M’n stempel drukken door goed aanwezig te zijn in het spel en goed te communiceren op het parket. Aansturen, aanvallend de extra pass geven en het open shot maken horen daar uiteraard bij.”

Aanvallend lukte dat reeds aardig. Ook thuis tegen Kortrijk was je alomtegenwoordig en scoorde je 17 punten.

“Zeker. Toen ik vorige keer in België speelde (bij Limburg United, red.) was ik amper 19. Als ik daar minuten kreeg, was het om alles te geven in verdedigend opzicht. Vandaag heb ik – na twee jaar Den Helder – aan maturiteit gewonnen en zal m’n rol bij Bears breder dragend zijn.”

Waar kom je precies vandaan?

“Ik kom uit Hoofddorp, nabij Amsterdam. Ik woon nu in Wezemaal. De stad Leuven bevalt me wel. Veel leuke restaurantjes, mooi historisch centrum. Een beetje vergelijkbaar met Haarlem. Ik ga het hier zeker naar m’n zin hebben. Dat lijdt niet de minste twijfel.”

Mo Kherrazi ging jou vorig jaar voor als Nederlander bij Bears. Ken je hem goed?

“Ik ken hem een beetje. Ik heb de Oranje-international natuurlijk gesproken toen ik hier naartoe kwam. Hij zei me dat Leuven de perfecte plaats is om me te ontwikkelen en dat ik in geen betere handen kan zijn dan die van coach Casteels om de volgende stap in m’n carrière te zetten. Dat waren alvast hoopgevende woorden. Ik heb de indruk dat de geest van Kherrazi hier in Leuven nog een beetje rondwaart.” (lacht)

Bij Leuven zijn wel enkele boegbeelden vertrokken, om niet te zeggen dat er een volledig nieuwe kern is...

“Het is wel duidelijk dat er dit jaar veel andere spelers arriveerden, mezelf incluis. Iedereen doet zijn best om mekaar aan te vullen. Maar dat enkele boegbeelden de club verlieten, is me wel duidelijk geworden. Heath weg, Allen weg. Het geheel is best vertimmerd. Er waait een nieuwe wind. Zien of we de verwachtingen ook kunnen inlossen met de nieuwe jongens... Daar ga ik honderd procent voor.”