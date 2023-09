PODCAST KOERS. “Remco en de Ronde van Vlaanderen, daar kan voor volgend jaar een streep door”

Na regen kregen de Belgische koersfans zonneschijn. Na de ineenstorting van Evenepoel in de rit naar de Tourmalet volgde het meest succesvol Belgische koersweekend van het seizoen. Met wielerredacteurs Jan Pieter De Vlieger en Stijn Joris lichten we er de twee meest tot de verbeelding sprekende prestaties uit: de wederopstanding van Remco Evenepoel in de Vuelta en de krachttoeren van Arnaud De Lie waar zelfs Julian Alaphilippe met zijn hoofd niet bij kon.