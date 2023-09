Koppel sprakeloos wanneer Ed Sheeran hen verrast tijdens huwelijk: “Het was magisch!”

De Britse zanger Ed Sheeran had onlangs weinig om handen nadat een van zijn shows in Nevada werd geannuleerd. Hij besloot daarom het huwelijk van een jong koppel in Las Vegas te ‘crashen’. De jonge bruid en bruidegom konden hun ogen dan ook niet geloven toen de zanger met zijn gitaar opdook. Hij droeg het nummer ‘Magical’ uit zijn nieuw album ‘Autumn Variations’ aan hen op en ondertekende nadien zelfs hun trouwakte. “Dit is de eerste keer dat ik een getuige ben”, klinkt het opgewonden. ‘Het was magisch!”