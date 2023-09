Diest

“Het is onbegrijpelijk hoe Buitenlandse Zaken landgenoten in de kou laat staan na de aardbeving in Marokko”, zegt de Diestse Ruth Janssens. Zij bevond zich op dat moment in Marrakech met een groepje vriendinnen, een van hen raakte zwaargewond. “Ruim twee dagen na de ramp krijgen we een berichtje met de melding dat we het noodnummer kunnen bellen. Maar toen waren we alweer thuis.”