Sint-Truiden

“De stank van de toiletten en de vuilnisbakken in het asielcentrum is vaak niet te harden”, klaagt de Georgische politieke vluchteling Mamuka Jugeli (26) aan. Directeur Simon Vanmechelen van Fedasil Sint-Truiden ontkent dat niet. “Maar doordat vluchtelingen meer buitenshuis gaan werken, blijven de klusjes in het asielcentrum liggen.”