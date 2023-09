Hasselt

Unizo Limburg gooit een serieuze knuppel in het sociale hoenderhok. In zijn verkiezingsmemorandum zet de organisatie een beperking van de opzegtermijn bij ontslag, en dus lagere ontslagkosten, hoog op de prioriteitenlijst. “Ontslag is in België eigenlijk gratis”, riposteert Joke Man, voorzitter van ACV Limburg.