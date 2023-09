Met Kevin De Bruyne op één en ook Thibaut Courtois in de top tien: EA Sports maakt hoogste ratings videogame FC24 bekend

Elk jaar kijken voetballiefhebbers reikhalzend uit naar de bekendmaking van de ratings van de immens populaire videogame van EA Sports – tot voor kort met de naam ‘FIFA’ plus het jaartal aangeduid (bijvoorbeeld FIFA 23). Dit jaar heet het spel ‘EA Sports FC24’, maar voor de rest is er weinig veranderd aan de videogame. En dus zijn er ook weer de traditionele kaarten die aangeven hoe hoog een speler wordt ingeschat door de makers.

Volgens EA Sports is onze eigen Kevin De Bruyne de beste speler ter wereld, al moet hij die titel wel delen met Kylian Mbappé en Erling Haaland. Zij haalden alle drie een rating van 91. Ook vorig jaar had KDB een rating van 91. Lionel Messi, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane en Robert Lewandowski volgen kort daarop met een rating van 90. Bij de vrouwen is Alexia Putella de primus met een rating van 91, Aitana Bonmatí en Sam Kerr krijgen een rating van 90.