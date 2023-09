Welkom in de club van Ronaldo, Modric en Sergio Ramos: Jan Vertonghen speelt tegen Estland zijn 150ste interland

Jan Vertonghen (36) mag zijn lidkaart afhalen. De Rode Duivel treedt tegen Estland toe tot de selecte club van spelers met minstens 150 interlands. Schuif maar wat op, Ronaldo en Modric. Dat verdient een staande ovatie – wie had dat gedacht toen de scouts eerst naar zijn broer kwamen kijken? – maar Vertonghen moest toch weer vragen pareren over de onstabiele defensie. Gelukkig is hij een kei in verdedigen: “We waren eerst te oud, gaan we nu roepen om spelers die gestopt zijn?”