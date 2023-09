Operatie of niet? Een wereld van verschil voor Nina Derwael en haar carrière: “Patiënten krijgen meestal twee opties: opereren of stoppen”

“De meest verschrikkelijke manier om een carrière te beëindigen, is door een blessure”, zei Nina Derwael (23) begin deze zomer nog. Ze was toen zo goed als hersteld van een schouderblessure en in volle voorbereiding voor het WK in Antwerpen. Nu moet ze verstek geven door… diezelfde schouder. En die baart héél veel zorgen. Zien we de olympische kampioene ooit wel nog op topniveau?