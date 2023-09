Gotthardtunnel mogelijk eind deze week weer open

Het Zwitserse Federale Wegenbureau FEDRO schat dat de Gotthardtunnel, die sinds zondagmiddag gesloten is wegens een scheur in het plafond, eind deze week weer open kan gaan voor het verkeer. De Gotthardtunnel is de langste verkeerstunnel van Zwitserland en is erg populair bij automobilisten die van en naar Italië rijden.

De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden tijdens de nacht van maandag op dinsdag zullen beginnen. “Specialisten werken er hard aan om de tunnel snel weer open te stellen voor verkeer”, zei FEDRO maandagmiddag in een nieuwe verklaring. Het verlaagde plafond van het bouwwerk, waarin het ventilatiesysteem is ondergebracht, moet over een lengte van 25 meter worden gesloopt en vervangen.

Beveiligingswerken zijn maandagmiddag reeds gestart. Zo is het belangrijk dat de ventilatie in de betrokken tunnelschacht gegarandeerd blijft. Volgens FEDRO is het een hele uitdaging om dit in orde te krijgen.

FEDRO wijt de schade aan de tunnel aan spanningsverschillen in de berg. Op enkele plaatsen hebben deze geleid tot overmatige druk. Dat zou hebben geleid tot een barst in het plafond en een paar vallende brokstukken, waardoor de tunnel preventief werd afgesloten voor alle verkeer.