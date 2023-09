Belgisch mannenteam tafeltennis voorbij Slovakije naar 1/8ste finales

Dankzij een 3-2-zege tegen Slovakije op de tweede speeldag in groep H op het EK tafeltennis voor landenteams in het Zweedse Malmö heeft de Belgische mannenploeg zich maandag geplaatst voor de 1/8ste finales.

In het openingsduel van de dag verloor Adrien Rassenfosse (WTT 81) met 3-2 (9-11, 6-11, 11-6, 11-3, 11-7) van Yang Wang (WTT 58). Cédric Nuytinck (WTT 78) maakte vervolgens gelijk dankzij een 3-1-zege (11-5, 11-6, 6-11, 11-6) tegen Lubomir Pistej (WTT 61).

Martin Allegro (WTT 65) haalde het vervolgens met 3-1 (11-7, 11-4, 7-11, 11-9) van Jakub Zelinka (WTT 211), maar nadien bracht Wang de bordjes weer in evenwicht met een zege in vier sets (11-9, 8-11, 11-7, 11-6) tegen Nuytinck. In het beslissende vijfde duel ging Rassenfosse in vier sets voorbij Pistej: 11-8, 11-7, 6-11, 11-9.

Zondag openden de Belgen met een 3-0-zege tegen Nederland. De beste twee in elk van de acht groepen, bestaande uit drie landen, kwalificeren zich voor de 1/8ste finales. De top 12 in de eindrangschikking kwalificeert zich voor de wereldkampioenschappen, die in 2024 van 16 tot 25 februari doorgaan in het Zuid-Koreaanse Busan.