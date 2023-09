Lachebek Cian Uijtdebroeks wordt ‘the next big thing’ in het grote rondewerk: “Ik voel me nog fris, ik vrees de zadelpijn meer dan de Angliru”

Ooit de Tour winnen en daarna landbouwer worden: dat zijn de twee grote dromen van Cian Uijtdebroeks. Twee weken Vuelta leren dat de nog altijd maar twintigjarige tweedejaarsprof zijn verwachtingen voor de toekomst nog niet hoeft bij te stellen, want hij staat negende in zijn allereerste grote ronde. “Top tien was het doel, het kan nog. En zak ik erdoor, dan ga ik voor een etappe.”