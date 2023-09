VUELTA VOORBESCHOUWING RIT 16 Liencres-Bejes: Slotklim naar Bejes bepaalt over ritwinst, vluchters opnieuw aan zet

115 km aanloop en 5 km klimmen. Zo kan je de 16de etappe van deze Vuelta het best samenvatten. De teams van de kopmannen lijken niet meteen vol gas te zullen gaan, dus dient er zich tussen Liencres en Bejes mogelijk een kans voor de vluchters aan. Evenepoel kondigde al aan een snipperdag te nemen. Het profiel van de slotklim ligt hem nochtans, maar de leider in het bergklassement zet alles op ritten 17 en 18, waar er meer bergpunten te rapen zijn.

KORT

Start: 14u40

Aankomst: omstreeks 17u30

Afstand: 124,5 km

Parcours

Startplaats Liencres ligt aan de kust, in het noorden van Spanje, niet zo ver van Santander. Een vlakke aanloop dus. Vrijwel alles komt neer op de laatste vijf kilometer in deze etappe. Dan moet het peloton een flinke kuitenbijter over. Net geen 5 km lang en een gemiddelde stijging van 8,8 procent, maar met pieken tot 15 procent. Die liggen vooral in de laatste twee kilometers. Die beginnen met 1.600 meter aan een gemiddeld stijgingsgraad van 11 procent en de laatste 400 meter tot de finish lopen nog op aan 8 procent. Aankomen doen de renners er op 529 meter hoogte. Een aankomst voor explosieve klimmerstypes dus, of vroeger aangaan en de klim het best indelen natuurlijk als plan B.

De eerste 115 km bevatten weinig tot geen hindernissen. Helemaal vlak is het nooit. Uiteindelijk bevat de rit van iets meer dan 120 km toch nog meer dan 2.000 hoogtemeters en die liggen dus niet alleen in de slotklim. Geschiedenis heeft deze etappe niet meteen. Zowel startplaats Liencres als finishhaven Bejes kwamen nog nooit eerder aan bod in de Vuelta. Bejes ligt net iets meer landinwaarts op enkele tientallen kilometers van de kustlijn.

Onze sterren

Nu Jumbo-Visma de touwtjes zo stevig in handen heeft aan de top van het klassement, lijken ze er amper nog belang bij te hebben om de rit te controleren. Dat opent perspectieven voor de vluchters om het echt tot de lijn uit te zingen. Tenzij pakweg UAE Team Emirates of Movistar daar anders over denken en met Ayuso of Mas voor ritwinst willen gaan. Deze etappe is uiteindelijk maar 120 km lang. De vlucht binnen schot houden lijkt op papier niet zo’n klus, anderzijds komen er twee zware bergetappes aan. Dat is dan weer in het voordeel van de vroege aanvallers. De vluchters die mee schuiven, moeten ook wel wat klimmersprofiel hebben, liefst mét eindschot.

Twee ritzeges in de Giro, maar in de Vuelta staat de teller nog op nul voor Buitrago. — © REUTERS

Aangezien Evenepoel zelf aankondigde zich koest te zullen houden deze keer, kennen we hem geen sterren toe. Dit lijkt nochtans een aankomst waar hij meer dan een noemenswaardige kans heeft. De slotklim van 2de categorie heeft enig Luik-Bastenaken-Luik-gehalte. Strooide hij misschien toch zand in de ogen? Evenepoel buiten beschouwing gelaten kom je uit bij pluimgewichtjes als Buitrago, Elissonde, Martinez of Rubio. Als zij kunnen aansluiten bij de vlucht van de dag maken ze altijd kans op ritwinst.

ONZE STERREN

***

Santiago Buitrago

**

Lenny Martinez, Jesus Herrada

*

Einer Rubio, Kenny Elissonde, James Knox

Dit zijn de sleutelmomenten

Het moment waarop het peloton zal beslissen om de vluchters ruimte te geven om een fikse kloof te slaan. De aanloop is veelal vlak, dus zullen velen zich allicht geroepen voelen om voor de aanval te kiezen. Het belooft opnieuw een stevig gevecht te worden om weg te raken.

De slotklim die in deze etappe allesbepalend zal zijn. Geen spek voor de bek van de zware, klassieke renners. De echte klimmers kunnen op de steilste stukken hun voordeel doen. De laatste 400 meter zijn iets minder steil. Wie tot daar kan aanklampen, blijft uitzicht behouden op ritwinst.

Dit moet u nog weten

*Op de streep liggen er 10, 6 en 4 bonificatieseconden te wachten op de eerste drie renners. Ook bij de tussensprint in La Cruz de Linnares liggen er 6, 4 en 2 seconden te wachten.

*De weersvoorspellingen kondigen regen aan, de noordenwind zou in principe waaiergevaar kunnen opleveren, maar hij lijkt niet meteen strak genoeg te staan om het peloton op de kant te trekken.