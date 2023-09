Diepenbeek

Onderzoekers van KU Leuven en UHasselt hebben vastgesteld dat bewoners van een wijk met minder fijnstof in de lucht tien procent minder naar de huisarts gaan dan bewoners in wijken met vuilere lucht. En wij wonen dan wel in het groene Limburg, toch is het fijnstofprobleem hier haast even groot.